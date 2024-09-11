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Урок истории для учителей пройдет в Красногорске

Урок для учителей истории, посвященный 110-й годовщине начала Первой мировой войны, пройдет 14 сентября в Красногорском филиале Музея Победы. Участие в мероприятии примут более 30 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники Красногорского филиала Музея Победы расскажут гостям о событиях первых двух десятилетий XX столетия, проведут тематическую экскурсию по экспозиции, в ходе которой посетители узнают интересные и малоизвестные факты о Первой мировой войне.

Участники мероприятия также познакомятся с выставкой подлинных плакатов Первой мировой войны (1914–1915 годов) из фондов музея. Представленные материалы были переданы в дар музею и приобретены в 2000-х годах учреждением у московских коллекционеров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.