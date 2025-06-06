URA.RU: Аллаярова обвиняют в передаче своему дяде 20 тыс рублей

Свердловский редактор URA.RU Денис Аллаяров, на которого возбудили уголовное дело, является жертвой оговора со стороны своего дяди, сообщает издание.

Поздно вечером 5 июня закончился допрос Аллаярова, после которого редактора задержали. Ночь мужчина провел в изоляторе временного содержания.

Его обвиняют в передаче взятки в размере 20 тыс. рублей должностному лицу — начальнику отдела уголовного розыска ОП № 10 по Екатеринбургу Андрею Карпову. Он же является родным дядей Аллаярова. Силовик ранее был задержан по другому преступлению.

«Мы считаем, что Аллаяров стал жертвой оговора со стороны своего дяди, который таким образом хочет облегчить свою участь по другому обвинению, и этим воспользовались правоохранительные органы», — говорится в заявлении URA.RU.

Сам редактор вину не признает и факт дачи взятки отрицает. В редакции и в домах силовики провели многочасовые обыски, но доказательств якобы передачи взятки полицейскому не выявлено.

В редакции считают меру пресечения в виде ареста необоснованной, и рассматривают ее как давление на СМИ.

В Сети было опубликовано видео обысков, которые прошли в редакции 5 июня. На нем силовики изымают из офиса технику и документы. Помимо Дениса Аллаярова сообщалось о еще двух задержанных. Это корреспондент Сергей Бодров и журналистка Анна Салымская.