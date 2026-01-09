Уральский пенсионер-убийца надругался над трупом жертвы и сбежал

На Урале задержали 67-летнего пенсионера, который более 10 лет назад убил женщину в ее квартире, после чего надругался над телом и сбежал, сообщает Е1.ru .

Убийство произошло 22 ноября 2015 года в доме на улице Чурина в Новоуральске. Согласно версии следствия, пьяный пенсионер поссорился с хозяйкой дома и несколько раз пырнул ее ножом. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте.

Правоохранительные органы установили личность и задержали подозреваемого. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). В ходе допроса фигурант признал вину, ему предъявили обвинение.

По результатам судебной психиатрической экспертизы мужчина вменяем: он отдавал себе отчет в совершаемых действиях.

Ранее в Волгоградской области «охотник за девочками» Николай Прокудин признался в десятке изнасилований и умер при странных обстоятельствах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.