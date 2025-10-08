Управляющие компании Клина начали прием жителей в МФЦ

Жителям больше не нужно ходить по разным адресам и тратить время на попытку дозвонится. Управляющие компании теперь принимают посетителей в главном офисе Клинского МФЦ с 8 утра до 8 вечера. Во вторник, 07 октября 2025 года на вопросы жителей отвечает «ЖЭУ-7 Клин», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мы расположились именно здесь непосредственно для того чтобы охватить наиболее крупную аудиторию, привлечь большее количество людей. И в целом для пожилых людей, я считаю, это намного удобнее нежели ходить в управляющую компанию» — рассказала Виктория Якина, представитель управляющей компании «ЖЭУ-7 Клин».

Специалисты консультируют по вопросам установки и замены счетчиков, а также принимают заявки на обслуживание домов. В топе обращений — задолженности по оплате коммунальных платежей, начисления в квитанциях и способы перерасчета.

Специалисты ведут прием на третьем этаже многофункционального центра, который расположен по адресу: Советская площадь 18 А. Работа с обращениями проходит по графику. В понедельник и среду жителей консультирует «Клинская теплосеть», вторник и четверг — «ЖЭУ-7 Клин», а в пятницу и субботу — управляющая компания «Городок Клин-5».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.