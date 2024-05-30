Университет Коломны вошел в топ-200 лучших вузов страны

Коломенский государственный социально-гуманитарный университет (ГСГУ) вновь вошел в число 200 лучших вузов страны по версии национального агрегированного рейтинга (НАР). В текущем году университет занял место во второй лиге среди 686 учебных заведений, а по направлению педагогического образования ГСГУ был отнесен к первой лиге, сообщили в пресс-службе министерства образования Подмосковья.

НАР, публикуемый независимой ассоциацией «Гильдия экспертов в сфере профессионального образования», представляет собой комплексный анализ, основанный на данных 12 авторитетных рейтингов, включая RAEX, Интерфакс, Forbes, Superjob и HeadHunter. Отличительной чертой НАР является его структура, которая распределяет вузы по десяти лигам, от премьер-лиги до девятой, вместо традиционного ранжирования по местам.

Во второй лиге НАР, где отмечены 113 (16,5%) ведущих учебных заведений, ГСГУ удержал свою позицию, что свидетельствует о стабильности и качестве образовательных программ университета. НАР ориентирован на абитуриентов, предоставляя им всестороннюю информацию о вузах России, что позволяет сделать осознанный выбор в пользу качественного образования в соответствии с их интересами и региональными предпочтениями.

Приемная кампания 2024 года начнется 20 июня, и результаты НАР могут стать ключевым фактором для будущих студентов при выборе учебного заведения. Рейтинг направлен на помощь выпускникам школ в принятии важного решения о дальнейшем образовательном пути.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.