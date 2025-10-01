Универсальную спортплощадку начали обустраивать в поселке Шатурторф Шатуры

Универсальная площадка появится на месте хоккейной площадки вблизи улицы Красные Ворота в поселке Шатурторф Шатуры. В первую очередь здесь приступили к демонтажу старых бортов хоккейной коробки, а после рабочие начали готовить основание для новой спортивной площадки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Эта площадка будет всесезонной. В теплое время года заниматься физкультурой и командными видами спорта можно будет на искусственном газоне. А зимой, если позволят погодные условия, возможно залить площадку льдом и играть в хоккей.

Ранее жители поддержали предложение по обустройству универсальной спортивной площадки. Голосование проходило на портале «Добродел». Новая спортивная площадка будет изготовлена за счет регионального и местного бюджетов, а также за счет средств физических лиц.

Инициатором проекта выступил депутат Мособлдумы Эдуард Живцов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.