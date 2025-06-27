В Чили произошло невероятное климатическое чудо — знаменитая пустыня Атакама, известная как самое засушливое место на планете, внезапно покрылась снежным покровом, сообщает РИА Новости .

Ученые из обсерватории ALMA запечатлели феномен, которого не наблюдалось здесь целое десятилетие.



«Невероятно! Пустыня Атакама, самая сухая в мире, покрыта снегом!» — сообщили исследователи в соцсетях, опубликовав уникальные кадры.

Метеорологи связывают это явление с аномальными погодными условиями — ранее они прогнозировали для региона сильные ливни и штормы, но вместо воды с неба посыпался снег.

Атакама обычно получает менее 10 мм осадков в год, а некоторые ее участки не видели дождя столетиями. Снег здесь — событие из разряда фантастики.

Последний раз подобное происходило в 2013 году, а до этого — лишь в 1980-х.