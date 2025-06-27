Уникальное природное явление в Чили — в пустыне выпал снег
В Чили произошло невероятное климатическое чудо — знаменитая пустыня Атакама, известная как самое засушливое место на планете, внезапно покрылась снежным покровом, сообщает РИА Новости.
Ученые из обсерватории ALMA запечатлели феномен, которого не наблюдалось здесь целое десятилетие.
«Невероятно! Пустыня Атакама, самая сухая в мире, покрыта снегом!» — сообщили исследователи в соцсетях, опубликовав уникальные кадры.
Метеорологи связывают это явление с аномальными погодными условиями — ранее они прогнозировали для региона сильные ливни и штормы, но вместо воды с неба посыпался снег.
Атакама обычно получает менее 10 мм осадков в год, а некоторые ее участки не видели дождя столетиями. Снег здесь — событие из разряда фантастики.
Последний раз подобное происходило в 2013 году, а до этого — лишь в 1980-х.