Умные автомобили выявили более 1,5 тыс нарушений в подмосковных дворах за пять месяцев

С августа по декабрь 2025 года мобильные комплексы зафиксировали свыше 1,5 тыс. нарушений правил содержания дворов и общественных пространств в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В Московской области с августа по декабрь 2025 года мобильные комплексы выявили 1 582 нарушения в сфере содержания дворов и общественных пространств. Большинство нарушений совершили юридические лица — 1 326 случаев. Общая сумма штрафов составила около 15 млн рублей.

«Умные» автомобили фиксировали несанкционированное размещение отходов, акты вандализма, повреждения уличного освещения, нарушения на контейнерных площадках, складирование стройматериалов, ненадлежащее состояние бордюров и повреждение асфальта.

Чаще всего выявляли несоблюдение правил благоустройства — 801 дело. В пятерку основных нарушений вошли неуборка снега и наледи (291 дело), ненадлежащее содержание фасадов (164), стихийное размещение отходов (143) и повторные нарушения по отходам (121).

Больше всего протоколов составили в Ленинском (184), Одинцовском (119), Красногорске (111), Химках и Подольске (по 94). По сумме штрафов лидируют Ленинский (1,4 млн рублей), Одинцовский (1,3 млн), Красногорск (1 млн), Химки (890 тыс.) и Лобня (695 тыс.).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.