«Умные» автомобили фиксируют нарушения состояния рекламных вывесок в Подмосковье

Общество

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

С ноября этого года функционал мобильных комплексов с искусственным интеллектом министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, которые следят за чистотой и порядком на территориях региона, расширен. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

«Всего у нас 6 „умных“ автомобилей. Сейчас приняли решение актуализировать все маршруты движения. Проанализировали адреса, по которым поступает больше всего обращений от жителей. Также планируем максимально учесть все приоритетные объекты: входные группы магазинов и подъездов с выкатными емкостями для фиксации мелкого мусора, переполненных урн», — сказал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Теперь ИИ распознает новый вид дефектов — ненадлежащее содержание уличных рекламных конструкций, баннеров, а также информационных вывесок.

Что распознают мобильные комплексы?

  • Дефекты рекламных конструкций.
  • Неисправность подсветки объектов.
  • Загрязненные вывески.

Как это работает?

  • Мобильный комплекс осуществляет объезд территории.
  • Искусственный интеллект, просматривая поток видеоматериалов, фиксирует информационные средства.
  • Нарушитель устанавливается с помощью запроса через систему межведомственного электронного взаимодействия в Росреестр.
  • Постановление по делу об административном правонарушении направляется нарушителю Почтой России и уведомлением на Госуслуги.

В соответствии со ст. 6.20 КоАП РФ размер штрафа для юридических лиц составляет от 100 до 120 тыс. рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.