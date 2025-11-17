«Умные» автомобили фиксируют нарушения состояния рекламных вывесок в Подмосковье
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
С ноября этого года функционал мобильных комплексов с искусственным интеллектом министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, которые следят за чистотой и порядком на территориях региона, расширен. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.
«Всего у нас 6 „умных“ автомобилей. Сейчас приняли решение актуализировать все маршруты движения. Проанализировали адреса, по которым поступает больше всего обращений от жителей. Также планируем максимально учесть все приоритетные объекты: входные группы магазинов и подъездов с выкатными емкостями для фиксации мелкого мусора, переполненных урн», — сказал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.
Теперь ИИ распознает новый вид дефектов — ненадлежащее содержание уличных рекламных конструкций, баннеров, а также информационных вывесок.
Что распознают мобильные комплексы?
- Дефекты рекламных конструкций.
- Неисправность подсветки объектов.
- Загрязненные вывески.
Как это работает?
- Мобильный комплекс осуществляет объезд территории.
- Искусственный интеллект, просматривая поток видеоматериалов, фиксирует информационные средства.
- Нарушитель устанавливается с помощью запроса через систему межведомственного электронного взаимодействия в Росреестр.
- Постановление по делу об административном правонарушении направляется нарушителю Почтой России и уведомлением на Госуслуги.
В соответствии со ст. 6.20 КоАП РФ размер штрафа для юридических лиц составляет от 100 до 120 тыс. рублей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.
«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.