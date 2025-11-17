«Умные» автомобили фиксируют нарушения состояния рекламных вывесок в Подмосковье

С ноября этого года функционал мобильных комплексов с искусственным интеллектом министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, которые следят за чистотой и порядком на территориях региона, расширен. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

«Всего у нас 6 „умных“ автомобилей. Сейчас приняли решение актуализировать все маршруты движения. Проанализировали адреса, по которым поступает больше всего обращений от жителей. Также планируем максимально учесть все приоритетные объекты: входные группы магазинов и подъездов с выкатными емкостями для фиксации мелкого мусора, переполненных урн», — сказал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Теперь ИИ распознает новый вид дефектов — ненадлежащее содержание уличных рекламных конструкций, баннеров, а также информационных вывесок.

Что распознают мобильные комплексы?

Дефекты рекламных конструкций.

Неисправность подсветки объектов.

Загрязненные вывески.

Как это работает?

Мобильный комплекс осуществляет объезд территории.

Искусственный интеллект, просматривая поток видеоматериалов, фиксирует информационные средства.

Нарушитель устанавливается с помощью запроса через систему межведомственного электронного взаимодействия в Росреестр.

Постановление по делу об административном правонарушении направляется нарушителю Почтой России и уведомлением на Госуслуги.

В соответствии со ст. 6.20 КоАП РФ размер штрафа для юридических лиц составляет от 100 до 120 тыс. рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.