Умерла актриса из «Слова пацана» Александра Скачкова

Актриса театра и кино Александра Березовец-Скачкова скончалась на 53-м году жизни. С весны прошлого года артистка боролась с онкологическим заболеванием, сообщается на портале «Кинотеатр.ру» .

Александра Викторовна родилась 21 марта 1973 года в Мурманске. В 1995 году она окончила Школу-студию МХАТ. В этом же году была принята в труппу МХТ имени А. П. Чехова, где проработала до 2012 года. Помимо этого, играла Монику в спектакле «Болеро» в Московском театре Олега Табакова.

Известность получила благодаря ролям в такие фильмах и сериалах как «Слово пацана. Кровь на асфальте», «СуперИвановы», «Дальнобойщики-3», «Лед 2», «Иванько», «Восьмой участок», «Арбатские тайны», «Соколова подозревает всех» и другие. Всего на счету Скачковой свыше 90 ролей.

