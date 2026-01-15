Умер отец скандально известного националиста Тесака
Фото - © РИА Новости
Стало известно о смерти Сергея Марцинкевича, отца националиста, главы праворадикальных объединений Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак, сообщает «112».
Мужчине было 62 года. Причины смерти не раскрываются.
Марцинкевич пытался добиться реабилитации сына. Он также не верил в то, что Тесак сам наложил на себя руки, когда находился в СИЗО Челябинска.
Тело осужденного Марцинкевича нашли в камере 16 сентября 2020 года. Рядом лежала предсмертная записка, в которой он просил прощения у администрации тюрьмы за «причиненные неудобства».
Марцинкевич получил 10 лет колонии строгого режима за разбой и хулиганство.
