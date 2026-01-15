Умер отец скандально известного националиста Тесака

сегодня в 09:19

Стало известно о смерти Сергея Марцинкевича, отца националиста, главы праворадикальных объединений Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак, сообщает «112» .

Мужчине было 62 года. Причины смерти не раскрываются.

Марцинкевич пытался добиться реабилитации сына. Он также не верил в то, что Тесак сам наложил на себя руки, когда находился в СИЗО Челябинска.

Тело осужденного Марцинкевича нашли в камере 16 сентября 2020 года. Рядом лежала предсмертная записка, в которой он просил прощения у администрации тюрьмы за «причиненные неудобства».

Марцинкевич получил 10 лет колонии строгого режима за разбой и хулиганство.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.