Умер экс-собкор «России сегодня» в Польше и Чехии Свиридов

Экс-собкор «России сегодня» в Польше и Чехии Леонид Свиридов умер на 60-году жизни, сообщает РИА Новости .

Причины смерти журналиста сейчас устанавливаются медицинскими работниками.

Свиридов начал свою журналистскую карьеру в 1992 году. За всю карьеру работал в Белоруссии, Чехии, Польше. Возглавлял представительство агентства РИА Новости в Евросоюзе.

В последнее время Свиридов был обозревателем агентства Sputnik.

Ранее военный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб от удара беспилотника во время работы в ДНР.