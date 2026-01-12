Умеет дышать воздухом: рыбак в Бразилии выловил страшного хищника весом 160 кг

В штате Сан-Паулу в Бразилии рыбак выловил арапаиму длиной 2,5 м и весом 160 кг. Этот вид, обычно обитающий в бассейне Амазонки, обладает уникальной способностью дышать воздухом и является одним из крупнейших пресноводных хищников в мире, сообщает Сноб .

Мужчина выловил рыбу в реке Маринейру. Появление арапаимы за пределами ее естественного ареала обитания встревожило ученых. Хищник, питающийся рыбой и мелкими животными, может занять вершину пищевой цепи и нарушить хрупкое биоразнообразие реки.

Бразильская экологическая военная полиция мониторит ситуацию. Там отметили, что на вылов этого инвазивного вида ограничений нет, в отличие от местных видов рыб.

Арапаима — одна из самых крупных пресноводных рыб, она может достигать 3 м в длину и весить до 200 кг. Благодаря способности дышать воздухом этот вид способен жить в водоемах, где кислорода почти нет.

