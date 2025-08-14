Улыбка и шутки: россиянам ответили, как побороть неуверенность в себе

Лектор Российского общества «Знание», психолог и эксперт Молодежного образовательного центра «ШУМ» Анна Крылатая рассказала, как развить уверенность в себе и перестать себя критиковать при помощи юмора, сообщает «ФедералПресс» .

Как отметила эксперт, многие нарочно уверены в том, что для придумывания шуток нужны особые таланты. По ее мнению, юмор является не врожденным преимуществом, а игрой. Например, когда человек создает свою первую шутку, он справляется с новой для себя задачей при помощи смекалки. Также мозгу нравится быстрый «отклик», который выходит в виду смеха после шутки. В-третьих, внутренний самозванец перестанет чувствовать власть, так как над ним тоже шутят.

В качестве тренировки Крылатая рекомендовала попробовать поставить самозванца в любой из пословиц, строчки из песни, стихотворений в нелепую ситуацию, например, «Умный научит, самозванец наскучит». Не нужно пытаться быть в этом деле профессионалом, стоит радоваться тому, что вы высмеиваете своего внутреннего самозванца.

Также психолог отметила, что веселье, глупые шутки уже становятся шагом к победе над неуверенностью в себе. Важно встречать саркастичные мысли и сомнения с улыбкой.