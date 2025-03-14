Улучшение способностей: в каком возрасте мозг человека достигает пика развития

Нейробиолог и нейрофизиолог, преподаватель Учебного центра им. Н. П. Бехтеревой Владимир Алипов рассказал, что в современном мире у человека мозг развивается медленнее по сравнению с прошлыми эпохами из-за условий жизни в детстве, сообщает Life.ru .

Например, наши бабушки и дедушки уже в юности столкнулись со многим, что неизбежно заставило их повзрослеть раньше.

«Грубо говоря, раньше были такие условия жизни, что людям приходилось быть готовыми становиться взрослыми в 20 лет», — заявил эксперт.

Именно поэтому у таких людей к 30 годам начинается снижение когнитивных способностей. А сейчас у современного человека это отсрочено. Многие к 30 годам могут чувствовать себя еще детьми. Алипов добавил, что это неплохо. Стоит радоваться тому, что сейчас такие хорошие жизненные условия и уровень стресса у человека низкий, что позволяет продлить детство.

Ранее считалось, что человеческий мозг к 30 годам начинает деградировать, однако недавние исследования показали, что когнитивные способности продолжают улучшаться вплоть до 40 лет, а в старшем возрасте снижаются не так сильно.

Директор Института мозга человека РАН Святослав Медведев уверен, что с точки зрения умственного развития не существует «идеального» возраста. Он может отличаться в зависимости от профессии. Однако известно, что ни одно открытие в области математики и физики не было совершено до 40 лет. Также врачи и юристы в возрасте считаются лучшими специалистами.

В заключение эксперт добавил, что в творческих профессиях ценна молодость, а в сферах, где особенно важен опыт и знания, в приоритете возраст.