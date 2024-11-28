Улицы и общественные территории Щелкова начали украшать к Новому году

Улицы и общественные территории городского округа Щелково начали украшать к Новому году. На главной площади города уже установили искусственную елку. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Конструкция украшена традиционно — разноцветными шарами и гирляндами. Возле основания установили фигурки зайцев, а также арку, украшенную хвоей. Кроме того, новогоднюю атмосферу привнесли и на другие территории округа. Главный символ зимнего праздника появился на набережной Клязьмы.

В Центральном парке и парке «Детский городок» с декабря начнет работать волшебная мастерская, где можно будет написать письмо Деду Морозу и запечатать его сургучом.

«В нашем уютном пространстве вы сможете погрузиться в атмосферу новогоднего волшебства. Мы предложим вам написать свои самые заветные желания и поздравления, а затем запечатать письма с помощью сургуча, используя красивую печать с изображением Дедушки Мороза и новогодней символикой», — рассказали в парке культуры и отдыха Щелкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.