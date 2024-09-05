Улицу около МКД в Зеленограде освободили от полуразрушенных объектов

Пространство вблизи жилых домов в ЗелАО очистили от ветхих строений — на месте одного из них будет построена дорога, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Четыре заброшенных объекта в лесном массиве рядом с корпусом 1936 и вдоль улицы Овражная в Зеленограде обнаружили специалисты Госинспекции по недвижимости. Учитывая расположение, полуразрушенное состояние строений и неограниченный доступ к ним увеличивали риски для окружающих.

«Обветшалые постройки зачастую выделяются дефектами фасада, отсутствием окон, дверей, а иногда и крыши. Такие объекты не придают красоту городу и могут таить в себе опасность, поэтому они находятся в зоне особого контроля инспекции. По каждому зафиксированному инспектором ветхому строению в дальнейшем прорабатывается вопрос о восстановлении или демонтаже», — уточнил Бобров.

Обнаруженные кирпичные объекты имели высокую степень повреждения, не использовались и располагались на несформированных земельных участках.

В настоящее время работы по демонтажу завершили — участки освободили от строительного мусора и выровняли землю. Один из них задействуют для строительства дублера к Заводской улице.