Уличное освещение обустроили у деревни Машино Сергиево-Посадского округа

Новое уличное освещение в Сергиево-Посадском округе в 2024 году уже появилось в селах Шубино, Парфеново, в поселке Ситники, деревнях Чарково и Машино, сообщает пресс-служба председатель совета ОМСУ.

«В Машино был расположен опасный участок — неосвещенный пешеходный переход. Мы, как депутаты, постоянно получали жалобы и обращения по этой проблеме. Скажу честно, уже не один год мы с коллегами — депутатами и представителями исполнительной власти пытались добиться, чтобы на этом участке было нормальное, безопасное, качественное освещение. Дорога не является муниципальной, это было одним из препятствий. Но сейчас не время препирательств, а время действий», — отметила председатель совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Рита Тихомирова.

По итогам переговоров силами подведомственных и ответственных за это направление организаций здесь установлены три опоры и три светильника, одна из опор обустроена непосредственно у перехода Машино, остальные две у съезда к деревне и после него.

«В рамках народной программы партии «Единая Россия» продолжаем исполнять наказы наших жителей. Организация уличного освещение — одно из приоритетных направлений. Ведь от этого напрямую зависит безопасность наших граждан», — добавила Рита Тихомирова.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.