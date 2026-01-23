сегодня в 23:05

«Укрэнерго» заявила о значительном ухудшении ситуации с электричеством в стране

В энергетической компании «Укрэнерго» заявили о значительном ухудшении ситуации в энергосистеме Украины, сообщает РИА Новости .

«Сегодня утром ситуация в энергосистеме существенно усложнилась. В большинстве регионов Украины вынужденно были введены аварийные отключения», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что оборудование работает на грани возможного, работающие энергоблоки сильно перегружены.

Ранее сообщалось, что в Киеве наступил почти полный блэкаут после ударов по энергетическим объектам.

Также издание Times of Ukraine сообщало, что в Киеве массово закрываются сетевые супермаркеты в связи с полным отсутствием электроэнергии в городе.

Кроме того, телеканал Welt передавал, что в столице Украины сложилась катастрофическая ситуация в энергетике. Люди в квартирах замерзают из-за постоянных отключений электричества и водоснабжения.

