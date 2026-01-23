«Укрэнерго» заявила о значительном ухудшении ситуации с электричеством в стране
В энергетической компании «Укрэнерго» заявили о значительном ухудшении ситуации в энергосистеме Украины, сообщает РИА Новости.
«Сегодня утром ситуация в энергосистеме существенно усложнилась. В большинстве регионов Украины вынужденно были введены аварийные отключения», — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что оборудование работает на грани возможного, работающие энергоблоки сильно перегружены.
Ранее сообщалось, что в Киеве наступил почти полный блэкаут после ударов по энергетическим объектам.
Также издание Times of Ukraine сообщало, что в Киеве массово закрываются сетевые супермаркеты в связи с полным отсутствием электроэнергии в городе.
Кроме того, телеканал Welt передавал, что в столице Украины сложилась катастрофическая ситуация в энергетике. Люди в квартирах замерзают из-за постоянных отключений электричества и водоснабжения.
