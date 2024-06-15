Украину ждет ухудшение ситуации с электроэнергией

Ремонт АЭС и жара негативно скажутся на электроснабжении на Украине

Ремонт АЭС и жара негативно скажутся на ситуации с электроснабжением на Украине через неделю, пишет ТАСС .

Многочасовые отключения света на Украине могут увеличить, заявил глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, слова которого цитирует агентство.

Ситуация ухудшится из-за наступления жары и планового ремонта блоков АЭС, отметил чиновник в интервью изданию «Украинская правда».

«Мы будем иметь уже сниженную мощность электростанций, если сравнивать с текущей неделей», — подчеркнул он.

Ранее на Украине заявили, что предстоящая зима может стать самой сложной для страны с начала боевых действий.