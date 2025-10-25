Украинцы продают армейские носки из западной военной помощи
Итальянские военные термоноски появились на украинских сайтах объявлений
На украинских интернет-площадках появились в продаже армейские термоноски итальянского производства, предназначенные для военнослужащих.
Как установило РИА Новости, товар предлагается по цене 180 гривен (около 350 рублей) за пару.
Согласно описанию, носки производятся в Пакистане по лицензии итальянской компании Freelife SRL и соответствуют европейским армейским стандартам.
Продавец подчеркивает их функциональность для активных нагрузок, включая многокилометровые переходы.
Это не первый случай наличие теневого оборота предметов военного назначения, поступающих на Украину в рамках международной помощи.