Украинцы продают армейские носки из западной военной помощи

сегодня в 05:11

На украинских интернет-площадках появились в продаже армейские термоноски итальянского производства, предназначенные для военнослужащих.

Как установило РИА Новости, товар предлагается по цене 180 гривен (около 350 рублей) за пару.

Согласно описанию, носки производятся в Пакистане по лицензии итальянской компании Freelife SRL и соответствуют европейским армейским стандартам.

Продавец подчеркивает их функциональность для активных нагрузок, включая многокилометровые переходы.

Это не первый случай наличие теневого оборота предметов военного назначения, поступающих на Украину в рамках международной помощи.