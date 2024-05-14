Украинцы открыто ненавидят Ходорковского* в соцсетях

Бывший глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский* рассказал в интервью Саймону Шустеру о «бесконечной ненависти со стороны украинцев», которую они открыто демонстрируют в соцсетях, пишет РИА Новости со ссылкой на Time.

«Бесконечная ненависть. Для многих украинцев я просто очередной россиянин, который атаковал их страну <…>, когда украинцы выплескивают все это на меня в соцсетях, я не отвечаю», — рассказал Ходорковский*.

Олигарх заявил, что жители Украины не уважают усилия, которые он прилагает по критике российской власти, а видит лишь их ненависть. Комментарии с подобными высказываниями он получает регулярно.

Ранее по решению суда у Ходорковского* конфисковали подмосковный поселок. «Яблоневый сад» перешел в доход государства.

*физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.