Украинцам разрешили использовать найденное и задекларированное оружие

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* сообщил, что гражданам Украины разрешили использовать во время конфликта найденное и задекларированное оружие, написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, граждане Украины могут применять такое оружие в случае необходимости отражения атаки на охраняемые военные объекты.

Также украинцы могут использовать это оружие для предотвращения действий лиц, «причастных к вооруженной агрессии».

Ранее осведомленные источники сообщили, что вашингтонская администрация приняла решение разрешить американским специалистам приезжать на Украину с целью помочь отремонтировать поставляемую военную технику.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов