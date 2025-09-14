Украинца, мечтавшего стать порноактером, задержали в Петербурге

28-летнего гражданина Украины задержали в Санкт-Петербурге из-за отсутствия регистрации, но его также не могут депортировать, сообщает «Осторожно, новости» .

Мужчина приехал в РФ в 2020 году. Он хотел сниматься в порно.

Его друзья рассказали, что 26 августа мужчина вышел во двор, чтобы выпить пива, там его и заметили полицейские. При проверке документов силовики выявили, что у мужчины нет регистрации в РФ. Год назад украинцу советовали сделать российские документы, но он откладывал это.

В отделе также полицейские выяснили, что задержанный приехал из Харьковской области в Петербург в начале 2020 года, он хотел построить карьеру порноактера. Украинец в итоге остался в России на пять лет.

Вернуться на родину мужчина не может, так как там идут боевые действия. По этой же причине его не могут принудительно депортировать.

Мужчину обязали выслать из РФ в течение 48 часов, но уже свыше двух недель задержанный находится в ЦВСИГ в Красном Селе. Как и когда он будет депортирован, пока неизвестно.