Украинский морской дрон Magura V5 обнаружили у побережья Турции
Фото - © Telegram-канал Mash
Украинский безэкипажный катер Magura V5 обнаружили у побережья Чаршибаши в Турции. ВСУ использует БЭК-камикадзе для атак в Черном море, сообщает Mash.
Морской дрон ВСУ обнаружили жители Трабзона во время ночной рыбалки — они привязали его к своей лодке и доставили на берег. После этого рыбаки сообщили о находке властям.
Турецкие правоохранительные органы изъяли дрон и отбуксировали его в порт Йорос. Специалисты проверили беспилотник на наличие взрывчатых веществ.
Предположительно, украинский безэкипажный катер Magura V5 потерялся во время атаки ВСУ на Новороссийск.
