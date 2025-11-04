Украинские военные избили инвалида без ноги на блокпосту в селе Комар в ДНР
Житель села Комар в ДНР Алексей Шмаков рассказал, что украинские военные избили его на блокпосту. У мужчины с детства нет ноги, он имеет первую группу инвалидности, сообщает РИА Новости.
По его словам, его высадили с автобуса, ударили прикладом по спине.
«Они сказали: „Вот, поймали москаля“, — рассказал он.
Ранее сообщалось, что ВС РФ ликвидировали группу сил специальных операций Главного управления разведки Украины рядом с Красноармейском в ДНР. Боевики пытались высадиться там на вертолете.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.