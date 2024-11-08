Украинские СМИ сообщили о массовом дезертирстве в рядах ВСУ

Украинский военный психолог Андрей Козинчук рассказал, что военнослужащие ВСУ стали дезертировать уже группами, а не поодиночке, сообщает издание «Новости.Live».

Отмечается, что военные покидают службу из-за внутренних конфликтов и из-за того, что не находят общего языка с командирами. По словам Козинчука, причина не в политических или внешних факторов.

Он подчеркнул, что самовольное оставление частей стало серьезной проблемой и ее надо решать.

Ранее сообщалось, что число случаев дезертирства и самовольного оставления воинской части на Украине выросло в несколько раз по сравнению с 2022 и 2023 годами.