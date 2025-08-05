Украинская модель с самыми большими щеками в мире высказалась о своей красоте

Украинская модель Анастасия Покрищук высказалась о своей внешности, заявив, что является обладательницей самых больших в мире щек.

Также манекенщица опубликовала в Instagram* пост, в котором ответила на вопросы поклонников. На сегодняшний день ее аккаунт насчитывает 784 тыс. подписчиков.

Пользователи спросили у блогерши, действительно ли она считает свое преображение красивым. В ответ Покрищук отметила, что обладает «альтернативным типом привлекательности».

«То, что я сильно отличаюсь от ваших социальных норм, это не значит, что это некрасиво. Это значит, что я другая», — ответила украинская модель.

Покрищук добавила, что непринятие и страх перед другими людьми называется ксенофобией. Обычно это свидетельствует о низкой когнитивной гибкости и социальном конформизме.

Ранее подруга изувеченной в Дубае украинской модели Марии Ковальчук обвинила ее клевете и рассказала свою версию событий.

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