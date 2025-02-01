Украинец притворялся русским и распространял шовинистический контент

сегодня в 11:48

Спецслужбы России раскрыли провокацию, в ходе которой житель Украины публиковал русофобский контент под видом гражданина РФ, пишет РИА Новости .

ФСБ выявила, что провокационные шовинистические высказывания в адрес узбекского народа распространял уроженец Николаевской области. Николай Кочмарик, поддерживающий украинские вооруженные силы, действовал от лица вымышленного российского гражданина.

Материалы появились на YouTube-платформе, которая контролируется литовскими спецслужбами. По данным ФСБ, это часть масштабной кампании, организованной иностранными разведками. Их цель — дестабилизация отношений между Россией и странами Содружества Независимых Государств, а также формирование негативного образа РФ на международной арене.

Координацию подобных провокационных действий осуществляют зарубежные кураторы совместно со спецслужбами Украины и Литвы, подчеркнули в российском ведомстве.