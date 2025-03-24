Уйдет под воду: геолог спрогнозировал будущее Европы через миллионы лет

Геолог, кандидат технических наук Станислав Завацки считает, что большая часть Европы может исчезнуть в результате движения литосферных плит, это произойдет через несколько миллионов лет, сообщает Life.ru .

Процесс движения литосферных плит Земли, который идет сейчас, а именно — Африканская плита надвигается на Евразийскую, — позволяет прогнозировать, что европейская часть материка Евразия перестанет существовать.

Как уточнил специалист, процесс начнется с Греции, Южной Италии и Испании: части земной коры будут ломаться и уходить вниз, при этом Пиренеи и Альпы будут приподниматься.

«Это как рычаг работает», — пояснил геолог.

По его словам, в итоге через несколько миллионов лет вместо Европы образуется группа островов. При этом ранее Европа была таким архипелагом, но при движении Африканской плиты на юг постепенно поднялась из воды, теперь же процесс идет в обратном направлении.