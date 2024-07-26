Угрозыск отловил нижегородцев, торговавших килограммами пороха

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В Нижегородской области мужчин задержали на нелегальную торговлю порохом

Сотрудники уголовного розыска полиции Нижегородской области пресекли незаконную торговлю порохом. Подозреваемые — двое 47-летних мужчин, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

По версии следствия, один из фигурантов купил бездымный порох, который признали взрывчатым веществом метательного действия. Далее мужчина отдал его своему знакомому — несудимому ровеснику, чтобы тот продал опасный товар в Сети.

В квартире одного из злоумышленников силовики нашли 15 килограммов пороха, которые были расфасованы в пластиковые бутылки.

В отношении предполагаемых торговцев порохом возбудили уголовное дело. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы, отмечает издание.