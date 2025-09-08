Подростки 14–16 лет особенно уязвимы перед неадекватами в Сети из-за гормональных и психических особенностей. Единственный способ снизить риски — это профилактика и доверительные отношения в семье, сообщила РИАМО лидер движения «Сдай Педофила!», юрист, психолог, руководитель горячей линии по противодействию сексуальному насилию над детьми Анна Левченко.

7 сентября в апарт-отеле в Санкт-Петербурге обнаружили труп 15-летней девушки. Молодой человек, с которым та ранее познакомилась в лайн-игре, нанес ей множество ножевых ранений, вероятно, после неудачной попытки изнасилования. Затем убийца разослал фото трупа знакомым и попытался покончить с собой.

«Тут очень важно внимание родителей. Не ограничивать, но быть в контакте. В 15 лет подросток уже самостоятельно строит отношения, передвигается по городу, и сопровождать его повсюду невозможно. Но если контакт с родителями формировался с раннего детства, ребенок мог бы рассказать о знакомстве и планах, и родители объяснили бы риски. Сказали бы: „Давай встретимся в людном месте, в торговом центре, а не в отеле“. Ведь взрослые на сайтах знакомств тоже так делают — не зовут домой в первый же день», — сказала Левченко.

Она подчеркнула, что подростковый возраст особенно опасен. В 14–16 лет формируется личность, но внутренний стержень еще слаб.

«Подростки биологически склонны к риску, у них до конца не сформированы функции мозга, отвечающие за контроль и самосохранение. Плюс гормоны. Поэтому они подвержены риску больше всех. Ребенок, у которого есть поддержка и закрытые базовые потребности, вряд ли поведется на подобные уловки. Но если подросток чувствует одиночество, ненужность, он готов верить в „прекрасного принца“ и идти за ним без оглядки. Именно этим пользуются психопаты — часто обаятельные, умеющие манипулировать, находящие аргументы для любых „красных флагов“», — отметила лидер движения.

Левченко сделала вывод: важны базовая профилактика, доверие в семье и раннее привитие навыков безопасности. Это не гарантия, но это единственный работающий инструмент, чтобы снизить риск подобных трагедий.

Горячий номер линии по противодействию сексуальному насилию над детьми: +7 (800) 250-98-96.