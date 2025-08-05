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Уголовное дело возбудили в Москве в отношении Максима Каца*

В Москве возбудили уголовное дело в отношении блогера Максима Каца*. В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении его в розыск, сообщает пресс-служба СУ СК России по столице.

Каца* подозревают в уклонении от исполнения обязанностей иностранных агентов (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). При этом блогер уже дважды был привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иноагента).

Согласно версии следствия, блогер неоднократно уклонялся от исполнения предусмотренных российским законодательством обязанностей об иностранных агентах.

В настоящее время рассматривают вопрос об объявлении Каца* в розыск. Следователи продолжают сбор и закрепление доказательной базы.

Ранее Мосгорсуд аннулировал вердикт о заочном аресте телеведущей Татьяны Лазаревой*. Его вынесли в рамках дела об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

*Признаны Минюстом РФ иностранным агентом