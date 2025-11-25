Ugly hot или rat boy: как российские девушки выбирают себе мужчин

Психолог: россиянки часто выбирают мужчин не по красоте, а по обаянию

Современные девушки разработали собственную классификацию мужчин, выделив несколько основных категорий. Каждая из них характеризуется уникальными личностными качествами и внешними данными. Психолог Ольга Латынцева рассказала, по какому принципу россиянки выбирают себе партнеров на самом деле, сообщает «Вечерняя Москва» .

Обаяние вне шаблонов

Самый популярный мужской типаж — ugly hot, или «некрасивый, но притягательный мужчина». Как правило, к этой категории относят мужчин, чья внешность отклоняется от общепринятых стандартов, но они привлекают женщин благодаря сильной харизме и интеллекту. Примерами могут служить актер Калеб Лэндри Джонс, покоривший сердца многих девушек в роли графа Дракулы, и Бенедикт Камбербэтч, получивший известность благодаря роли Шерлока Холмса.

Латынцева объяснила, что эти мужчины привлекают женщин на подсознательном уровне. Их красота нетипична, но они компенсируют это обаянием и умом. Девушки понимают, что внешность со временем меняется, а эти качества останутся на долгие годы.

«Крысиная» привлекательность

Второй по популярности типаж — rat boy, или мужчина с характерными «крысиными» чертами лица. К этой категории относят, например, актеров Марка Эдельштейна и Тимоти Шаламе.

Их привлекательность обусловлена «непохожестью» на других. Многим наскучили традиционные образы маскулинных мужчин, поэтому они ищут что-то более оригинальное.

«Мужчины-доберманы»

Для любительниц острых ощущений «мужчинами-доберманами» называют мужчин с жестким характером и брутальной внешностью. Это «супермен», готовый решить любую проблему и защитить, но его поведение может быть довольно резким, поэтому конфликтов не избежать. Примером может служить актер Павел Прилучный.

К типажу «добермана» также относят актеров Тома Харди и Дэниела Крейга.

Добряки

Душа компании «золотистые ретриверы» — полная противоположность «доберманам». Как правило, это мягкие, приятные и спокойные мужчины, с которыми можно забыть об эмоциональных всплесках в отношениях. К ним относят актеров Тома Холланда и Райана Гослинга, а из российских артистов — Тихона Жизневского.

По словам Латынцевой, с таким мужчиной можно весь день проводить в постели, смотреть романтические фильмы и есть сладости. Это самый мягкий и приятный типаж.

Последний популярный типаж — weird boy

Эти мужчины предпочитают одиночество, они немногословны и держатся в стороне от шумных компаний. К ним относят, например, актера Андрея Максимова.

