Ugly hot или rat boy: как российские девушки выбирают себе мужчин
Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори
Современные девушки разработали собственную классификацию мужчин, выделив несколько основных категорий. Каждая из них характеризуется уникальными личностными качествами и внешними данными. Психолог Ольга Латынцева рассказала, по какому принципу россиянки выбирают себе партнеров на самом деле, сообщает «Вечерняя Москва».
Обаяние вне шаблонов
Самый популярный мужской типаж — ugly hot, или «некрасивый, но притягательный мужчина». Как правило, к этой категории относят мужчин, чья внешность отклоняется от общепринятых стандартов, но они привлекают женщин благодаря сильной харизме и интеллекту. Примерами могут служить актер Калеб Лэндри Джонс, покоривший сердца многих девушек в роли графа Дракулы, и Бенедикт Камбербэтч, получивший известность благодаря роли Шерлока Холмса.
Латынцева объяснила, что эти мужчины привлекают женщин на подсознательном уровне. Их красота нетипична, но они компенсируют это обаянием и умом. Девушки понимают, что внешность со временем меняется, а эти качества останутся на долгие годы.
«Крысиная» привлекательность
Второй по популярности типаж — rat boy, или мужчина с характерными «крысиными» чертами лица. К этой категории относят, например, актеров Марка Эдельштейна и Тимоти Шаламе.
Их привлекательность обусловлена «непохожестью» на других. Многим наскучили традиционные образы маскулинных мужчин, поэтому они ищут что-то более оригинальное.
«Мужчины-доберманы»
Для любительниц острых ощущений «мужчинами-доберманами» называют мужчин с жестким характером и брутальной внешностью. Это «супермен», готовый решить любую проблему и защитить, но его поведение может быть довольно резким, поэтому конфликтов не избежать. Примером может служить актер Павел Прилучный.
К типажу «добермана» также относят актеров Тома Харди и Дэниела Крейга.
Добряки
Душа компании «золотистые ретриверы» — полная противоположность «доберманам». Как правило, это мягкие, приятные и спокойные мужчины, с которыми можно забыть об эмоциональных всплесках в отношениях. К ним относят актеров Тома Холланда и Райана Гослинга, а из российских артистов — Тихона Жизневского.
По словам Латынцевой, с таким мужчиной можно весь день проводить в постели, смотреть романтические фильмы и есть сладости. Это самый мягкий и приятный типаж.
Последний популярный типаж — weird boy
Эти мужчины предпочитают одиночество, они немногословны и держатся в стороне от шумных компаний. К ним относят, например, актера Андрея Максимова.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.