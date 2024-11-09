Угледобывающее предприятие в Кузбассе около года не платит работникам зарплату

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Угледобывающее предприятие в Кузбассе на протяжении практически года не выплачивает сотрудникам заработную плату. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела, сообщает Сiбдепо .

Предприятие суммарно должно сотрудникам 65 млн рублей. В связи с этим было открыто уголовное дело по части 3 статьи 145 Уголовного кодекса России — «Невыплата заработной платы».

Гендиректор компании арестован. 382 сотрудникам не платили зарплату восемь месяцев. Расследование продолжается.

Ранее в Кемерове вынесли обвинительный приговор восьми фигурантам по делу о хищении. Они украли 24 млн рублей.