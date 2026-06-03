УФАС возбудило дело ов отношении ООО «ЛМК» и ООО «Технологии Развития»

Московское областное УФАС возбудило дело в отношении ООО «ЛМК» и ООО «Технологии Развития» по признакам картельного сговора на рынке утилизации отходов в аэропорту Домодедово, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Антимонопольная служба выявила признаки соглашения между компаниями при проведении электронных процедур, заказчиком которых выступало ООО «Домодедово Международный Аэропорт» (ранее — ООО «Домодедово Эрфилд»).

Речь идет о торгах на услуги по вывозу и обезвреживанию отходов противообледенительной жидкости на основе этиленгликоля. По данным ведомства, участники могли ограничить конкуренцию и разделить рынок по составу исполнителей на территории аэропорта.

Основанием для проверки стали материалы Линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово. Дело возбуждено по части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

В УФАС отметили, что при подтверждении извлечения дохода в крупном размере материалы передадут в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении дела по статье 178 Уголовного кодекса РФ.

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