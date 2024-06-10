УФАС включило ООО «МЕЛЛДЕН» в реестр недобросовестных поставщиков

сегодня в 10:59

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные ГКУ МО «Дирекция единого заказчика министерства здравоохранения Московской области», в отношении ООО «МЕЛЛДЕН» для включения в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), передает пресс-служба управления.

Согласно представленным сведениям учреждение заключило с обществом контракт на поставку трансмиттера Guardian 2 Link MMT-7731 (М222343).

В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «МЕЛЛДЕН» подлежат включению в РНП.