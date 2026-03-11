УФАС признало рекламу «Охана-Некрасовка» незаконной
Фото - © ФАС России/Медиасток.рф
Московское областное УФАС признало ненадлежащей рекламу фитнес-клуба «Охана-Некрасовка», которую распространяли через СМС без согласия получателя, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
Поводом для проверки стало обращение жителя, который пожаловался на рекламные сообщения о услугах фитнес-клуба, поступившие на мобильный телефон без предварительного согласия.
Антимонопольное управление возбудило дело в отношении ООО «Охана-Некрасовка» по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе. Речь идет о распространении рекламы по сетям электросвязи без согласия абонента.
Комиссия Московского областного УФАС признала рекламу ненадлежащей и выдала компании обязательное для исполнения предписание. Материалы дела переданы должностному лицу для решения вопроса о привлечении организации к административной ответственности по статье 14.3 КоАП РФ.
В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.