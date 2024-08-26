УФАС Подмосковья выявило нарушение закона о защите конкуренции в Дмитрове

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении администрацией Дмитровского округа Закона о защите конкуренции, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение индивидуального предпринимателя о возможных нарушениях антимонопольного законодательства администрацией Дмитровского округа при предоставлении права организации ярмарок на территории муниципалитета.

По результатам рассмотрения обращения управлением было возбуждено дело и вынесено решение о нарушении администрацией Дмитровского округа антимонопольного законодательства, выразившегося в ограничении конкуренции.

Администрация Дмитровского округа не согласилась с решением управления и обратилась в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал администрации Дмитровского округа в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-15884/2024).

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.