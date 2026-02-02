УФАС Подмосковья выявило нарушение закона о рекламе в мессенджере

Московское областное УФАС России признало физическое лицо виновным в нарушении закона о рекламе при размещении объявлений о курсах йоги в мессенджере без соответствующей маркировки, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В Московское областное УФАС России поступили обращения о размещении в мессенджере записей, рекламирующих курсы йоги, без пометки «реклама» и указания рекламодателя. По итогам проверки ведомство возбудило дело по признакам нарушения части 16 статьи 18.1 Закона о рекламе.

Комиссия УФАС признала, что распространение такой рекламы нарушает требования законодательства. Реклама была признана ненадлежащей.

Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу для привлечения нарушителя к административной ответственности по статье 14.3 КоАП.

