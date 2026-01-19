УФАС Подмосковья возбудило дело против Альфа-Банка за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России возбудило дело против АО «Альфа-Банк» по подозрению в нарушении закона о рекламе при рассылке рекламных сообщений без согласия абонента, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В антимонопольное ведомство поступила жалоба от гражданина, который сообщил о звонке с рекламой финансовых услуг на его номер телефона. По мнению заявителя, звонок был совершен с нарушением закона о рекламе.

После рассмотрения обращения Московское областное УФАС России выявило признаки нарушения части 1 статьи 18 закона о рекламе. Нарушение выразилось в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента на получение подобных сообщений.

В случае, если вина банка будет установлена, ему может быть назначен штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.

