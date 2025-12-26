УФАС Подмосковья возбудило дело из-за рассылки рекламы без согласия абонента

Московское областное УФАС России возбудило дело против физического лица по факту рассылки рекламы правовых услуг без согласия абонента, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В антимонопольное ведомство поступила жалоба на получение СМС-сообщения с рекламой правовых услуг. Заявитель указал, что сообщение пришло без его согласия, что может нарушать требования закона о рекламе.

По итогам проверки УФАС возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 закона о рекламе. Нарушение выразилось в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия получателя.

Если вина физического лица будет установлена, ему может грозить штраф по статье 14.3 КоАП.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.