УФАС Подмосковья возбудило дело из-за незаконной рекламы на транспорте

сегодня в 19:08

Московское областное УФАС России возбудило дело против компании, разместившей рекламу салона красоты на транспортном средстве с нарушением закона, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Местная администрация направила в Московское областное УФАС материалы о размещении рекламы салона красоты на автомобиле с нарушением требований закона о рекламе.

Антимонопольное ведомство установило, что транспортное средство использовалось преимущественно как передвижная рекламная конструкция. В действиях компании выявлены признаки нарушения части 2 статьи 20 закона о рекламе.

В случае подтверждения вины компании ей может быть назначен штраф по статье 14.38 КоАП.