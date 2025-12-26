УФАС Подмосковья возбудило дело из-за незаконной рекламы на транспорте

Московское областное УФАС России возбудило дело против владельца магазина бытовой техники за размещение рекламы на транспортном средстве с нарушением закона, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В антимонопольное ведомство поступили материалы от местной администрации о размещении рекламы магазина бытовой техники на транспортном средстве с нарушением требований законодательства о рекламе.

По итогам проверки УФАС возбудило дело в отношении хозяйствующего субъекта по признакам нарушения части 2 статьи 20 закона о рекламе. Нарушение выразилось в использовании автомобиля преимущественно как передвижной рекламной конструкции.

Если вина владельца магазина будет установлена, ему грозит штраф по статье 14.38 Кодекса об административных правонарушениях.

