УФАС Подмосковья включит ООО «РСК НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР» в реестр нечестных поставщиков

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные МУДО «Воскресенская детская школа искусств», в отношении ООО «РСК НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР» для включения в реестр недобросоветсных поставщиков (РНП), сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на выполнение работ по текущему ремонту.

В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «РСК НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР» подлежат включению в РНП.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.