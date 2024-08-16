УФАС Подмосковья включит ООО «АльфаПро Тур» в реестр нечестных участников аукциона

Московское областное УФАС России рассмотрело обращение комитета по управлению имуществом администрации городского округа Лотошино о включении сведений в отношении ООО «АльфаПро Тур» в реестр недобросовестных участников аукциона. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно представленным сведениям, ООО «АльфаПро Тур», признанное победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, не подписало договор в установленный законодательством РФ срок.

В связи с уклонением победителя аукциона от заключения договора аренды земельного участка, администрация направила обращение в Московское областное УФАС России. Факт неподписания ООО «АльфаПро Тур» договора подтвержден представленными администрацией документами. ООО «АльфаПро Тур» доказательств, опровергающих позицию администрации, не представило.

Изучив имеющиеся документы, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «АльфаПро Тур» подлежат включению в реестр недобросовестных участников аукциона.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.