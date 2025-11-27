УФАС Подмосковья признало ООО «Брусника» нарушившим закон о рекламе

Московское областное УФАС России признало ООО «Брусника» нарушившим закон о рекламе. Ранее в Управление поступило обращение физического лица о размещении в сети «Интернет» контекстной рекламы приобретения квартир в ипотеку с признаками нарушения закона о рекламе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении ООО «Брусника» возбуждено дело по признакам нарушения части 7 статьи 5 и части 3 статьи 28 закона о рекламе, выразившимся в отсутствии в рекламе части существенной информации об условиях предоставления потребительского кредита.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО «Брусника» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.