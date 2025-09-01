УФАС Подмосковья признало необоснованной действия управления ЖКХ Химок

Комиссия Московского областного УФАС РФ рассмотрела жалобу ООО «Пегас» на действия управления жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Химки при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно доводам жалобы, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Химки Московской области неправомерно отказало заявителю в допуске к участию в открытом конкурсе и не представило разъяснений оснований недопуска заявителя, а также извещение о проведении конкурса не соответствовало требованиям законодательства.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка рассмотрения заявок на участие в торгах и признала жалобу необоснованной.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.