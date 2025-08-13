УФАС Подмосковья предупредило хозсубъекта о недопустимости нарушения закона

сегодня в 10:04

Ранее в управление поступило обращение физического лица, содержащее информацию о признаках нарушения антимонопольного законодательства.

В ходе рассмотрения обращения управлением установлено, что хозяйствующий субъект распространил, в том числе на своем официальном сайте в Интернете, недостоверную информацию об оказании правовых услуг адвокатами.

По результатам рассмотрения обращения управлением в действиях хозяйствующего субъекта выявлены признаки нарушения пункта 3 статьи 14.2 Закона о защите конкуренции.

В связи с изложенным управлением направлено предупреждение о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.

Хозяйствующий субъект должен устранить выявленные нарушения в течение одного месяца с даты получения предупреждения. В случае неисполнения предупреждения будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

