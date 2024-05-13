УФАС Подмосковья оштрафовало ООО «Вртайм» за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Вртайм» на сумму 60 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение физического лица о поступлении на его мобильный телефон звонка с рекламой стоматологических услуг без его предварительного согласия на получение рекламы от ООО «Вртайм».

В ходе рассмотрения обращения управление установило, что указанная реклама распространялась с применением средств выбора и (или) набора абонентского номера без участия.

По результатам рассмотрения обращения управление в отношении ООО «Вртайм» возбудило дело по признакам нарушения части 1 и части 2 статьи 18 Закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало указанную рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.

Указанное решение послужило основанием для привлечения ООО «Вртайм» к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП.